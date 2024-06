Exército israelense anuncia pausa humanitária no sul de Gaza

Correspondentes da AFP informaram que o ambiente era de calma no centro e norte da Faixa de Gaza, e que houve disparos e um bombardeio em Rafah.

Após oito meses de bombardeios intensos, a Faixa de Gaza teve um dia "quase tranquilo em comparação com os anteriores", disse o porta-voz da Defesa Civil, Mohamed Basal, acrescentando que houve bombardeios contra bairros de Gaza, no norte, e disparos de artilharia em Rafah, no extremo sul do território palestino, onde o Exército israelense iniciou uma ofensiva terrestre no mês passado.

A Faixa de Gaza teve neste domingo um dia de relativa calma, depois que o Exército israelense anunciou uma pausa em suas operações em uma área do sul para permitir a entrada de mais ajuda humanitária no território palestino.

O Exército israelense advertiu que, apesar da "pausa tática, as hostilidades não foram encerradas no sul da Faixa de Gaza, e as operações em Rafah continuam".

A pausa diária foi anunciada um dia após a morte de 11 soldados israelenses, oito deles na explosão de uma bomba na Faixa de Gaza.

A pausa "ocorrerá das 8h às 19h (das 2h às 13h no horário de Brasília) todos os dias e até novo aviso", na área de Kerem Shalom, passagem fronteiriça no sul de Israel, para a rodovia Salahedin, em Gaza, e em direção ao norte do território palestino, disse o Exército.