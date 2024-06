Eleições legislativas na França 'não vão perturbar os Jogos', diz presidente do COI

As eleições legislativas na França são "um processo democrático que não vão perturbar os Jogos", garantiu nesta segunda-feira o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI) Thomas Bach, durante visita a uma escola em Paris, um dia após o anúncio da dissolução do Parlamento francês. "Vemos um grande consenso a favor dos Jogos de Paris", insistiu Bach, quando questionado sobre as consequências das eleições legislativas três semanas antes do evento olímpico entre 26 de julho e 11 de agosto. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "A França está habituada a realizar eleições e vão celebrá-las novamente, haverá um novo governo e um novo Parlamento e todos apoiarão aos Jogos", reiterou o dirigente olímpico.

O presidente do COI foi acompanhado na visita pela prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e pelo presidente do comitê organizador dos Jogos, Tony Estanguet. Hidalgo expressou preocupação com a decisão do presidente Emmanuel Macron de dissolver o Parlamento e convocar eleições legislativas após a vitória da extrema direita nas eleições europeias no domingo. A decisão "pouco antes dos Jogos é muito preocupante", declarou a prefeita, embora tenha esclarecido que "nada poderá arruinar" o evento.