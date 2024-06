Socialistas conseguem vitória apertada nas eleições europeias em Portugal

A oposição socialista venceu as eleições europeias em Portugal com uma estreita vantagem sobre a coalizão governamental de direita moderada, de acordo com os resultados oficiais quase completos.

O partido de extrema direita Chega ficou em terceiro lugar com 9,8% dos votos, muito abaixo de seu desempenho nas eleições legislativas de março (18%). Em seguida, vem o partido Liberal, que também ficou em quarto em março.

A lista da socialista Marta Temido, ex-ministra da Saúde durante a pandemia de covid-19, ficou em primeiro lugar com 32,1% dos votos, em comparação com 31% dos candidatos da coalizão governamental liderada por um jornalista de 28 anos, Sebastião Bugalho.