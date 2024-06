Três amigos se abraçam antes de serem levados por enchente na Itália

Acidente aconteceu no norte da Itália, que enfrenta fortes inundações há duas semanas. O corpo de um dos jovens ainda não foi encontrado

Três amigos morreram após serem arrastados por uma enchente no norte da Itália na última sexta-feira, 31. Os três - um homem e duas mulheres - eram amigos e foram filmados se abraçando antes de serem levados pela correnteza, no rio Natisone, perto da comuna de Udine. O corpo do jovem ainda não foi encontrado.

No vídeo, é possível vê-los abraçados enquanto a volume de água aumenta e bate em suas pernas. Eles fizeram uma ligação de emergência antes do acidente e os bombeiros chegaram ao local, mas não conseguiram resgatá-los.

“Jogamos uma corda, mas eles foram literalmente engolidos pelas águas da enchente na nossa frente”, disse o chefe dos bombeiros locais ao jornal britânico The Telegraph.