Grêmio e Inter se tornam times itinerantes após enchentes no Rio Grande do Sul

As imagens de estádios cobertos de água e lama correram o mundo. Sem locais para treinar ou jogar, após as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional só tinham uma opção: se tornarem times itinerantes. Carregando a dor de abandonar familiares e amigos em tempos difíceis, os gigantes e ferrenhos rivais de Porto Alegre, deixaram suas casas para cumprir os compromissos nacionais e internacionais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Fizeram isso depois de vários de seus jogadores, como o atacante hispano-brasileiro Diego Costa do tricolor gaúcho, terem ajudado diretamente no resgate e assistência às vítimas das enchentes, que tiraram mais de meio milhão de pessoas de suas casas.

"É muito tempo sem jogar, muito tempo de incertezas e de sofrimento junto com nosso povo gaúcho", disse o capitão colorado, o meia Alan Patrick. Após um mês de interrupção, em que se prepararam em São Paulo e Itu, a mais de 1.100 km de Porto Alegre, os times voltaram esta semana aos campos, onde prestaram diversas homenagens às vítimas da pior tragédia da história do Rio Grande do Sul. O Inter perdeu na terça-feira por 2 a 1 para o argentino Belgrano, em Barueri, próximo à capital paulista, pela Copa Sul-Americana, enquanto o Grêmio venceu o boliviano The Strongest por 4 a 0 na quarta-feira, em Curitiba, a 740 km de Porto Alegre, pela Libertadores.

"Não é muito (com o que podemos contribuir), mas vamos tentar minimizar um pouco que seja o sofrimento do nosso povo", disse Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, após a vitória. - Maratona de viagens - Protagonistas daquela que é considerada a maior rivalidade futebolística do Brasil, os dois clubes estão tendo que improvisar para organizar sua logística fazendo longas viagens, até que possam retornar à sua cidade em data ainda a ser definida. O Inter calcula que percorrerá mais de 15 mil quilômetros em 20 dias para disputar seis partidas, duas delas fundamentais para definir seu grupo na Sul-Americana. Nesse período, atuou como 'local' em Barueri, Caxias do Sul e Criciúma. O Grêmio fará seis partidas em 19 dias. Será 'dono da casa' em Curitiba e Caxias, e viajará ao Chile para colocar sua agenda da Libertadores em dia. "O mais difícil é a situação das pessoas que perderam tudo. Falamos de futebol, do que temos que fazer, mas não estamos alheios às dificuldades das pessoas", disse o argentino Eduardo Coudet, técnico do 'Colorado', após a derrota para o Belgrano. De dentro dos times, que apesar do antagonismo lançaram uma campanha conjunta para reconstruir o estado, são notadas dificuldades psicológicas dos jogadores, além do impacto físico, econômico e esportivo causado peloa interrupção e de ter que jogar fora de Porto Alegre.

A catástrofe ambiental obrigou a paralisação do campeonato brasileiro por dois finais de semana. A retomada será neste sábado, mas a magnitude dos danos não deu tempo para que as instalações do Grêmio e do Inter ficassem utilizáveis. - "Juntar forças" - O gramado e parte das arquibancadas de seus estádios, a Arena do Grêmio e o Beira-Rio, ficaram cobertos por água marrom. A avaliação é de que as instalações esportivas só estarão habilitadas a receber jogos a partir de agosto, na melhor das hipóteses.