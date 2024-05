EUA e Itália avaliam troca de refugiados, incluindo sul-americanos, segundo fonte do governo italiano

Os Estados Unidos e a Itália estudam um plano de intercâmbio para um pequeno número de refugiados, incluindo sul-americanos, disse nesta sexta-feira (31) uma fonte do governo italiano.

"Está sendo estudado um plano recíproco segundo o qual os Estados Unidos acolheriam refugiados da Líbia que queiram ir para a Europa e alguns países europeus do Mediterrâneo acolheriam algumas dezenas de refugiados sul-americanos", disse a fonte do gabinete da primeira-ministra Giorgia Meloni.

Esta fonte deu as declarações em reação a uma reportagem da rede americana CBS News, segundo a qual o governo do presidente democrata Joe Biden estava avaliando um plano semelhante com a Grécia, algo que foi posteriormente negado por Atenas.