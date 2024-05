Donald Trump é considerado culpado em julgamento criminal em Nova York

O veredicto transforma Trump no primeiro ex-presidente americano condenado criminalmente, mas não o impede de fazer campanha para um novo mandato

O veredicto transforma Trump no primeiro ex-presidente americano condenado criminalmente, mas não o impede de fazer campanha para um novo mandato na Presidência dos Estados Unidos.

Um júri de Nova York considerou o ex-presidente americano Donald Trump culpado de todas as 34 acusações que pesavam contra ele por fraude contábil , um veredicto anunciado nesta quinta-feira (30), a cinco meses das eleições presidenciais , nas quais o republicano aspira voltar à Casa Branca.

Trump culpado em julgamento: pagamento secreto à atriz pornô

No centro das acusações estão os reembolsos pagos ao ex-advogado de Trump, Michael Cohen, por um pagamento secreto de US$ 130 mil à atriz pornô Stormy Daniels em troca de não tornar pública sua alegação sobre um encontro sexual com Trump em 2006.

Os promotores dizem que os reembolsos foram falsamente registrados como "despesas legais" para ocultar a verdadeira natureza das transações.

Juiz fixará a sentença contra Trump em 11 de julho

O juiz que preside o julgamento contra o ex-presidente americano, Donald Trump, considerado culpado, nesta quinta-feira (30), de ocultar pagamentos para comprar o silêncio de uma ex-atriz pornô, fixará a sentença em 11 de julho às 10h locais (11h de Brasília) no tribunal de Nova York.