EUA: júri torna Trump o 1º ex-presidente a ser declarado culpado por crime

A sentença deve definida apenas em 11 de julho, segundo a CNN. As punições poderiam incluir o pagamento de multas, restituições ou até a prisão, a depender da evolução do caso. Trump deve recorrer ao julgamento, de acordo com a expectativa de múltiplos especialistas consultados pela imprensa americana.

A notícia pode complicar os planos de Trump de voltar à Casa Branca. O provável candidato republicano aparece à frente do presidente dos EUA, Joe Biden, na maior parte das pesquisas de intenção de voto para as eleições de novembro. No entanto, várias sondagens já indicaram que o eleitorado estaria mais resistente a apoiá-lo se ele fosse condenado.

Após o veredicto, a ação da Trump Media - controladora da rede social Truth Social - recuava 4,90% no after hours da Bolsa de Nova York (COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS)