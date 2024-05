Ex-atriz pornô Stormy Daniels conta detalhes de suposto encontro sexual com Trump

Trump mandou pagar a ex-atriz, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, como se fossem honorários de seu então advogado pessoal Michael Cohen, que havia antecipado o dinheiro do próprio bolso, por meio da empresa familiar Trump Organization.

A ex-atriz pornô Stormy Daniels, no centro de um caso que levou Donald Trump ao banco dos réus, descreveu com riqueza de detalhes, nesta terça-feira (7), o suposto encontro sexual entre os dois, que teria ocorrido em 2006.

O depoimento de Daniels era um dos momentos mais esperados deste julgamento, que entrou na terceira semana e lançou luz nos bastidores da campanha presidencial de 2016, quando escândalos sexuais anteriores o perseguiam.

"A Promotoria chama Stormy Daniels", disse a promotora Susan Hoffinger, diante do olhar impassível do magnata, vestindo terno azul e gravata dourada, ladeado por seus advogados na sala do tribunal de Manhattan.

Daniels, de 45 anos, vestindo roupas pretas, começou a descrever sua infância difícil e sua participação na indústria pornográfica.