Trump orquestrou 'esquema criminoso' para cometer 'fraude eleitoral' em 2016, diz Promotoria

"Foi fraude eleitoral, pura e simples", disse ele aos 12 jurados - e seis suplentes - que, ao final de cerca de seis semanas de julgamento, terão de tomar uma decisão unânime que selará o futuro do político indiscutivelmente mais controverso da história moderna do país.

A acusação terá que provar que Trump orquestrou ou pelo menos autorizou Cohen, a principal testemunha do caso, a colocar dinheiro do próprio bolso para a atriz Stormy Daniels, que mais tarde foi reembolsado a ele em pagamentos parcelados disfarçados de honorários advocatícios, pelos quais ele se declarou culpado e foi condenado a 3 anos de prisão em 2018. Ele também perdeu sua licença de advogado.

No caso, a acusação também inclui outros acordos semelhantes ao de Daniels para encobrir outros possíveis escândalos, como o de uma ex-modelo da revista Playboy e de uma cuidadora que disse que Trump havia tido um filho fora do casamento.

A primeira testemunha a depor antes do adiamento do julgamento até às 9h30 desta terça-feira (hora local) foi David Pecker, ex-presidente da editora do tabloide National Enquirer, velho amigo de Trump e agora inimigo, que comprou histórias que poderiam afetar o magnata durante sua campanha eleitoral, com o objetivo de enterrá-las.