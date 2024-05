Presidente do Irã morre em acidente de helicóptero

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, e seu ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, morreram em um acidente de helicóptero no nordeste do país, anunciou o governo nesta segunda-feira. O falecimento de Raisi, 63 anos, abre um período de incerteza política no Irã, um país muito influente no Oriente Médio, no momento em que a região é abalada pela guerra na Faixa de Gaza entre Israel e Hamas, grupo islamista aliado da República Islâmica. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Eleito em 2021, Raisi era considerado um dos favoritos para suceder o guia supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, de 85 anos.

"O presidente do povo iraniano, trabalhador e incansável (...) sacrificou sua vida pela nação", anunciou o governo. "O grande espírito do presidente popular e revolucionário do Irã uniu-se ao reino supremo", afirmou a agência oficial Irna. Agências de notícias e sites de informação anunciaram a morte de Raisi horas após a localização dos destroços do helicóptero. A televisão estatal exibiu fotos do presidente ao som de canções religiosas.

O helicóptero do presidente desapareceu na tarde de domingo, quando sobrevoava uma região montanhosa do Irã em condições meteorológicas difíceis, com chuva e uma neblina intensa. - Preocupação internacional - A esperança de encontrar o presidente e os outros passageiros com vida foi diminuindo ao longo da noite de domingo. Além do presidente, entre os passageiros do helicóptero estavam o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, 60 anos, o governador da província do Azerbaijão Oriental, o principal imã da região, o chefe de segurança do presidente e três integrantes da tripulação. As equipes de emergência recuperaram os corpos dos passageiros na manhã desta segunda-feira. "Estamos transportando os corpos dos mártires para Tabriz", uma grande cidade do noroeste do país, anunciou o Crescente Vermelho. As operações de busca foram acompanhadas de perto pela comunidade internacional, em particular por Estados Unidos, Rússia, China e países vizinhos. O primeiro-ministro indiano, Nerendra Modi, declarou nesta segunda-feira que está "profundamente triste e chocado com a morte trágica" do presidente iraniano. Outros líderes também enviaram mensagens de condolências, como o primeiro-ministro iraquiano, Mohamed Shia al Sudani.

Na Rússia, o chanceler Serguei Lavrov mencionou Raisi e o falecido ministro das Relações Exteriores como "verdadeiros amigos". O presidente da Síria, Bashar al Asad, expressou "solidariedade" a Teerã, que apoia seu governo na guerra civil síria. - "Nenhuma perturbação" - Raisi, que tinha o título de aiatolá, presidia a República Islâmica desde 2021. Considerado um político ultraconservador, Raisi foi eleito em 18 de junho de 2021 no primeiro turno de uma eleição marcada por uma taxa recorde de abstenção e pela ausência de uma oposição significativa.