Buscas ao presidente prosseguem no Irã após acidente de helicóptero

Imagem de folheto fornecida pela presidência iraniana mostra o presidente do Irã, Ebrahim Raisi Crédito: IRANIAN PRESIDENCY / AFP

O Irã prosseguia na madrugada desta segunda-feira (20) com uma operação de resgate no noroeste do país para encontrar o helicóptero acidentado no qual viajava o presidente Ebrahim Raisi, informaram autoridades e veículos oficiais. "Ocorreu um acidente com o helicóptero que transportava o presidente" na região de Jofa, na província ocidental do Azerbaijão Oriental, informou mais cedo a TV estatal. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "O local do acidente ainda não foi encontrado", disse o representante do Crescente Vermelho iraniano, Pirhossein Koolivand, acrescentando que os socorristas trabalham "em condições difíceis", em uma área montanhosa, com chuva e uma neblina densa.

"Esperemos que Deus devolva o presidente e seus companheiros aos braços da nação", declarou o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei. As chances de encontrar o presidente com vida diminuíam à medida que o dia avançava, na ausência de informações sobre o paradeiro do helicóptero, que desapareceu no começo da tarde (horário local), na floresta de Dizmar, perto da cidade de Varzaghan. Três helicópteros transportavam a comitiva presidencial. Dois deles aterrissaram sem problemas em Tabriz, noroeste do Irã, menos o que transportava Raisi, um aiatolá de 63 anos.

A agência de imprensa oficial Irna informou que Raisi, assim como o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, estava entre os passageiros, juntamente com o governador provincial e o principal imã da região. Segundo a agência, "mais de 20 equipes de resgate totalmente equipadas, principalmente com drones e cães, foram enviadas ao local". A TV estatal transmitiu imagens de membros do Crescente Vermelho iraniano caminhando em meio a uma neblina densa, e de fiéis rezando pela saúde do presidente em mesquitas, incluindo a da cidade natal de Raisi, Mashhad, no nordeste do país. Vários membros do governo viajaram a Tabriz, segundo o porta-voz do Executivo. Em caso de morte do presidente, o primeiro vice-presidente, Mohammad Mokhber, assume o comando do país até a realização de novas eleições, em um prazo de 50 dias. A busca é acompanhada pela comunidade internacional, dada a relevância do Irã no Oriente Médio, região abalada pelo conflito entre Israel e o Hamas, um aliado de Teerã. "Acompanhamos as informações sobre o possível pouso forçado de um helicóptero que transportava o presidente e o ministro das Relações Exteriores do Irã", disse um porta-voz diplomático em Washington, que não mantém relações diplomáticas com Teerã.

Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes e Kuwait ofereceram ajuda nas buscas, assim como a Síria e o Iraque. A Turquia enviou 32 socorristas e seis veículos para participar do resgate, e o Hamas expressou "total solidariedade" ao Irã. A Rússia anunciou o envio de 47 especialistas em resgate, veículos e um helicóptero. Já a União Europeia ativou seu serviço de cartografia de resposta rápida CopernicusEMS para facilitar as buscas.