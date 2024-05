Helicóptero do presidente do Irã é localizado, diz agência de notícia iraniana

Não há notícias do estado de saúde dos tripulantes. Drones da Turquia identificaram o local dos destroços do helicóptero por meio de “fontes de calor”. Foram pelo menos 13 horas de buscas até a localização da aeronave. As chuvas fortes e o tempo ruim dificultaram o resgate.

O helicóptero que transportava o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, foi localizado após queda na tarde deste domingo, 19 . Segundo a Agência de Notícias da República do Irã (Irna), 73 equipes de salvamento se deslocaram até o local.

Além do presidente, estavam no helicóptero o ministro de Relações Exteriores do Irã, o governador da província iraniana do Azerbaijão Oriental, o líder religioso Hojjatoleslam Al Hashem, entre outras autoridades.