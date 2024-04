Selfie na Paulista, batismo de submarino e fotos com Lula: os dias de Macron no Brasil

Macron conversou com lideranças indígenas, tirou fotos em clima amigável com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, participou de um batismo de submarino e tirou selfies na Avenida Paulista, principal cartão postal da cidade de São Paulo.

Macron afirmou que havia se comprometido com Raoni, que há anos mantém estreita colaboração com autoridades francesas e costuma viajar a Paris, "a conhecer esta floresta tão cobiçada" e reconheceu que Raoni "sempre lutou para defendê-la durante décadas". Ele disse que está comprometido em financiar atividades do indígena e lançar um instituto.

O presidente francês desembarcou em Belém na terça-feira e foi recebido por Lula. Os dois presidentes visitaram a Ilha do Combu para conhecer a produção artesanal de cacau. Na ilha, Macron condecorou o líder indígena Cacique Raoni, da etnia Kaiapó, com a medalha da Ordem Nacional da Legião de Honra, a mais alta condecoração da França e prometeu apoiar a causa indígena.

O Tonelero é o terceiro submarino convencional com propulsão diesel-elétrica construído totalmente no Brasil pelo Prosub. O programa é uma iniciativa que teve origem em acordo firmado com a França, em 2008, no segundo mandato de Lula na Presidência. Desenvolvido para a construção das embarcações, o Prosub utiliza da transferência de tecnologia entre os países para o desenvolvimento de quatro submarinos convencionais da classe da embarcação francesa Scorpène e a fabricação do primeiro submarino brasileiro de propulsão nuclear.

No Porto de Itaguaí, no Rio, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, batizou o submarino Tonelero, que foi construído pelo Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), em 2008. O Tonelero é o terceiro submarino convencional com propulsão diesel-elétrica construído totalmente no Brasil.

Após o evento no Rio de Janeiro, Macron seguiu para São Paulo para participar do Fórum Econômico Brasil-França, que foi realizado na sede da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) na quarta-feira, 27.

No fórum, Macron afirmou que não é possível avançar no acordo Mercosul-União Europeia da forma que está e que é preciso buscar um novo acordo. "Precisamos deixar de lado noções de algo construído 20 anos atrás e buscar um novo acordo, construído com base em novos objetivos, que tenha a luta contra o desmatamento, as mudanças climáticas e a luta pela biodiversidade no centro das prioridades", afirmou o presidente francês.

Macron participou do evento junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que defendeu as conversações entre os dois blocos. "O Mercosul ampliou mais um país este ano, que é a Bolívia. Fizemos um acordo com Cingapura e houve conversas com a União Europeia. O presidente Lula sempre fala que tem que haver reciprocidade. É o ganha-ganha. Nós conquistamos mercado, nós abrimos o mercado", afirmou em discurso anterior ao de Macron.

Na saída do evento, Macron conversou com o público que o esperava na Avenida Paulista, tirou selfies e agradeceu o carinho dos brasileiros.

Da Fiesp, Macron se dirigiu à Universidade de São Paulo (USP), para cerimônia no Instituto Pasteur. De lá seguiu para o Liceu Pasteur, colégio que fica no bairro paulistano da Vila Mariana, onde se reuniu com o fundador da Fundação Gol de Letra, Raí Oliveira, e membros da comunidade francesa em SP.

A noite terminou com um jantar com artistas e esportistas no Hotel Rosewood, nos arredores da Avenida Paulista. Macron passou a noite no Hotel Tivoli, também nas proximidades da Paulista.