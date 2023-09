Radialista é atingido por pedra de três toneladas enquanto fazia selfie no Ceará

Após fazer uma caminhada rotineira nos arredores do município de Cedro, a 390 km de Fortaleza, o radialista e triatleta Marciel Bezerra, de 35 anos, posicionou-se para registrar o momento em um trecho com pedras que fazem parte de uma obra, Foi quando uma das rochas — com cerca de três toneladas — caiu sobre ele. O caso aconteceu no último dia 5 de agosto, mas só foi divulgado nessa quinta-feira, 31, pelo comunicador.

Marciel conta que tem o hábito de sair para caminhar e correr pela cidade desde a pandemia, após ser diagnosticado duas vezes com Covid-19 e ficar acima do peso. Quando a situação com a pedra aconteceu, no primeiro sábado de agosto, ele estava acompanhado de uma amiga.

Os dois estavam passando por um trecho em obras na rodovia CE-153, no qual resolveram parar por alguns instantes e descansar antes de retornarem.