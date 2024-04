Brasileiro é processado nos EUA após morar 5 anos de graça em hotel de Nova Iorque

Numa tarde, ele decidiu se hospedar no New Yorker Hotel, localizado na ilha de Manhattan, pagando 200 dólares (cerca de R$ 780 Cerca de R$ 1011 na cotação de abril de 2024 na cotação de junho daquele ano) por uma única noite. Ao amanhecer do novo dia, Barreto não saiu do hotel . Pelo contrário, seguiu hospedado no New Yorker e sem pagar nada.

Segundo o jornal O Globo, naquela manhã, Mickey Barreto se dirigiu ao gerente do hotel e fez uma proposta de locação do quarto por seis meses, que foi prontamente recusada. O brasileiro ainda foi alertado que deveria deixar o espaço até o meio-dia.

A lei afirma que hotéis erguidos antes de 1969 e que ainda possuam quartos alugados, podem ter hóspedes permanentes e com acesso aos serviços do espaço, além de ter descontos em taxas de locação.



O New Yorker Hotel, inaugurado em 1930, se enquadra nos requisitos. Assim, o brasileiro venceu o processo e ganhou a posse do quarto 2565 do prédio. De acordo com o The New York Times, nenhum representante do hotel compareceu ao tribunal.

LEIA MAIS |Fortaleza terá 5 novos hotéis; um deles de luxo, confirma Prefeitura

Um dos quartos do New Yorker Hotel. A diária, atualmente, custa entre R$ 1.000 e R$ 1.900. Crédito: Reprodução / Elnur Amikishiyev / Adobe Stock

Após vencer processo, Mickey Barreto foi processado por falsificação de documentos

Conforme divulgado pelo Fantástico veiculado no dia 31 de março, Mickey passou a se intitular proprietário do hotel por inteiro, não apenas do quarto. Com o “novo cargo”, ele fez exigências como a reforma da portaria e o registro de posse do restaurante Tick Tock Diner, que utiliza o espaço do hotel.



Além de pedir modificações do estabelecimento, o brasileiro também requereu as contas bancárias do hotel. Tudo isso somado ao pedido de que uma organização religiosa, proprietária oficial do hotel, deixasse o prédio localizado na Oitava Avenida, na chamada “Baixa Manhattan”.