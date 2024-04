Comunicado do Business Wire :Empire State Realty Trust, Inc.

O Empire State Building (ESB), em colaboração com a Disney Consumer Products e a Lucasfilm, apresentou hoje aos fãs da cidade de Nova York uma tomada temática de Star Wars?, inspirada nos vilões, com um show de luzes dinâmico, experiências imersivas para os visitantes, aparições de personagens e a participação do ator Hayden Christensen em uma cerimônia de iluminação matinal. Os fãs que visitarem a ESB este mês terão a oportunidade de mergulhar nas oportunidades de fotos da galáxia de Star Wars, que apresentam uma variedade de novos produtos de consumo Star Wars até 29 de abril. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240321457353/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine The Empire State Building Unveils Star Wars-Themed Takeover with a Dynamic Light Show, Interactive Fan Experiences, Celebrity Visit, and More (Photo: Business Wire)

"Estamos muito satisfeitos em unir os fãs de Star Wars na cidade de Nova York e no mundo inteiro com essa viagem épica a uma galáxia muito, muito distante....", disse Jean-Yves Ghazi, presidente do Empire State Building Observatory. "Esta tomada única no 'Edifício mais famoso do mundo' permite que os fãs fiquem cara a cara com os vilões mais icônicos da cultura pop de uma forma autêntica da cidade de Nova York." Star Wars em Luzes Nesta noite, um show de luzes dinâmico com as cenas favoritas dos fãs dos vilões de Star Wars estreou na fachada sul do edifício a partir das 20h, em intervalos contínuos até as 23h. A montagem foi sincronizada com a icônica "The Imperial March (Darth Vader's Theme)" e foi transmitida simultaneamente na estação de rádio Z100 New York da iHeartRadio e no aplicativo iHeartRadio.

O ator de Star Wars, Hayden Christensen, visitou o Empire State Building no início desta manhã para conhecer a mundialmente famosa Observatory Experience e acionar o interruptor cerimonial antes do dinâmico show de luzes. Entre nas cenas As icônicas janelas do saguão da Quinta Avenida do Empire State Building agora apresentam uma arte especial com o tema Star Wars que retrata cenas de Darth Vader, Darth Maul e stormtroopers cercados por uma variedade de produtos Star Wars, em colaboração com a Disney Consumer Products e a Lucasfilm. A exposição da vitrine permanecerá em exibição até 29 de abril. Na base do edifício, os visitantes também podem se juntar à Hasbro e à Amazon para uma experiência de fã de Star Wars nos dias 21 e 22 de março, das 13h às 21h horas, e no dia 23 de março, das 10h às 20h. A experiência destaca os vilões da galáxia de Star Wars e oferece oportunidades de fotos com personagens fantasiados, que incluem Darth Vader e stormtroopers - como também cenários para fotos que recriam cenas icônicas e locais inspirados nos filmes, como a cena de abertura do corredor de Rogue One: A Star Wars Story, a ponte do Star Destroyer e o trono do Imperador Palpatine. Os visitantes também poderão posar na embalagem de cartão blister de uma figura deStar Wars Vintage Collection. Além disso, os participantes poderão conferir os mais recentes capacetes Hasbro Black Series ou empunhar os sabres de luz FX Elite ou Kyber Core? de seu personagem favorito, tanto para adultos quanto para crianças. Para comemorar os 25 anos da colaboração LEGO®Star Wars?, o Empire State Building apresenta uma exibição com qualidade de museu de vilões de Star Wars em tamanho real, como recriações de Darth Vader e Darth Maul, construídas com tijolos de 1,80 m de altura, no 80º andar do edifício. Os fãs também têm a chance de posar com um mural 3D LEGO®Star Wars? de Luke Skywalker e outros personagens favoritos dos fãs da série de filmes. Essa exposição exclusiva LEGO®Star Wars? permanecerá em exibição no Observatório até 29 de abril. Quando chegarem ao icônico Observatório do 86º andar, os fãs poderão posar para uma foto com uma figura POP! da Funko, em tamanho real, com a inigualável vista da cidade de Nova York do ESB como pano de fundo até 29 de abril. Nos dias 21 e 22 de março, das 10h às 13h, a Dairy Farmers of America oferecerá aos visitantes amostras de seu novo TruMoo Star Wars Blue Milk - inspirado no leite azul que fez sua primeira aparição em Star Wars: A New Hope.

"O Império Contra-Ataca" O Observatório do Empire State Building realizará uma exibição do filme Star Wars: O Império Contra-Ataca no 80º andar em 22 de março. Os convidados que comprarem ingressos para a noite exclusiva de cinema receberão bebidas e lanches de cortesia para assistir ao filme e acesso aos famosos Observatórios do 86º e 102º andares. Os ingressos podem ser adquiridos aqui. O Observatório do Empire State Building passou recentemente por uma reimaginação de US$ 165 milhões que incluiu a adição de uma entrada exclusiva para visitantes, um museu imersivo com nove galerias, novos uniformes personalizados para os Observatory Host e um novo Observatório no 102º andar com vistas inigualáveis. A reimaginada Observatory Experience foi eleita a atração número 1 dos EUA no prêmio Travelers' Choice do Tripadvisor: Best of the Best do Tripadvisor por dois anos consecutivos.