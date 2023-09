Assassinato de John F. Kennedy: relembre o crime e o seu impacto nos EUA

Era uma ensolarada sexta-feira, 22 de novembro de 1963, com uma multidão espalhada pelas ruas para ver a carreata do presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy ,seguir do aeroporto Love Field, em Dallas, por uma rota de dezesseis quilômetros que serpenteava pelo centro de Dallas a caminho do Trade Mart, onde o presidente deveria discursar durante um almoço. No conversível aberto já estavam o motorista e o segurança, o governador do Texas, John Connally e sua esposa, Nellie. Os Kennedy entraram e sentaram-se atrás deles, depois de cumprimentar a multidão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Naquela época, Kennedy e os seus conselheiros políticos preparavam-se para a próxima campanha presidencial. Embora não tivesse anunciado formalmente a sua candidatura, era evidente que Kennedy iria concorrer e estava confiante nas suas possibilidades de reeleição.

No final de setembro, o presidente viajou para o oeste, discursando em nove Estados diferentes em menos de uma semana. Kennedy usava a viagem para sondar temas como a educação, a segurança nacional e a paz mundial na sua candidatura em 1964. Kennedy e seus conselheiros acreditavam que vencer na Flórida e no Texas seria essencial para ganhar a futura eleição. A viagem fazia parte de uma turnê de dois dias por cinco cidades do Texas, onde o presidente americano enfrentava disputas com outras lideranças democratas no Estado, então considerado um bastião anti-Kennedy. A viagem era a primeira aparição pública de Jackie Kennedy, que não queria ir. Ela ainda se recuperava da perda do terceiro filho, Patrick, que nasceu prematuro e morreu dois dias depois. O carro aberto saiu da Main Street em Dealey Plaza por volta das 12h30. Ao passar pelo Texas School Book Depository, tiros reverberaram repentinamente na praça. As balas atingiram o pescoço e a cabeça do presidente e ele caiu sobre Jackie Kennedy. O governador levou um tiro nas costas. O carro partiu para o Parkland Memorial Hospital, a poucos minutos de distância. Mas pouco poderia ser feito pelo presidente. Um padre católico foi convocado para administrar a extrema-unção, e às 13h00, John F. Kennedy foi declarado morto. Embora gravemente ferido, o governador Connally se recuperaria. O corpo do presidente foi levado para Love Field e colocado no Força Aérea Um. Antes de o avião decolar, Lyndon B. Johnson, de rosto sombrio, ficou no compartimento apertado e lotado e prestou juramento, administrado pela juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Sarah Hughes, se tornando o novo presidente. A breve cerimônia aconteceu às 14h38.

Menos de uma hora antes, a polícia havia prendido Lee Harvey Oswald, um funcionário recentemente contratado no Texas School Book Depository. Ele estava detido pelo assassinato do presidente Kennedy e pelo tiroteio fatal, pouco depois, do patrulheiro J. D. Tippit em uma rua de Dallas. Na manhã de domingo, 24 de novembro, Oswald estava programado para ser transferido da sede da polícia para a prisão do condado. Os telespectadores de toda o país que assistiam à cobertura televisiva ao vivo de repente viram um homem apontar uma pistola e disparar à queima-roupa. O agressor foi identificado como Jack Ruby, dono de uma boate local. Oswald morreu duas horas depois no Hospital Parkland. Em dezembro de 2021, Joe Biden liberou uma série de arquivos secretos do governo relacionados ao assassinato de Kennedy. Um lote de arquivos com 1.491 documentos, 958 dos quais são da CIA, foram publicados pelos Arquivos Nacionais e Administração de Documentos (Nara, na sua sigla em inglês) - o que corresponde a menos de 10% dos 15.834 documentos que permaneceram parcial ou totalmente sigilosos até agora, e não esclarece em definitivo todas as dúvidas sobre o caso.

Quem foi John F. Kennedy Nascido em uma família católica de proeminentes políticos vinculados ao Partido Democrata, realizou os primeiros estudos em diversas instituições, como a Edward Devotion School e a Dexter School. Em 1927, mudou-se com a família para o Bronx, em Nova York. Matriculou-se em Harvard em 1936, tendo se formado em relações internacionais em 1940. Sua tese, intitulada "Porque a o Reino Unido dormiu", analisava a falha da Inglaterra em não tomar atitudes para evitar a eclosão da Segunda Guerra Mundial.