'Nunca tinha sentido um tremor tão intenso antes', diz taiwanês sobre terremoto

A pouco mais de 150 quilômetros de distância, na capital Taipé, telhas caíram de edifícios mais antigos e as escolas levaram os alunos para os campos de futebol, equipando-os com capacetes de segurança. Algumas crianças usaram livros didáticos para se protegerem contra a queda de objetos à medida que os tremores secundários continuavam.

Todas as mortes aconteceram no condado de Hualien, o ponto mais próximo ao epicentro do terremoto, no leste da ilha, informou o Corpo de Bombeiros. "Tudo tremeu de maneira violenta. Os quadros na parede, a televisão e o armário de bebidas caíram", afirmou um morador da cidade Hualien ao canal local SET TV.

"Eu me acostumei com (terremotos). Mas hoje foi a primeira vez que fiquei assustado com um terremoto", disse Hsien-hsuen Keng, um morador que mora num apartamento no quinto andar em Taipei. "Fui acordado pelo terremoto. Eu nunca tinha sentido um tremor tão intenso antes."

O tráfego ao longo da costa leste ficou paralisado após o terremoto, com deslizamentos de terra e destroços atingindo túneis e rodovias. O serviço ferroviário foi suspenso em toda a ilha de 23 milhões de pessoas, com alguns trilhos retorcidos como efeito do terremoto, assim como o serviço de metrô em Taipei, onde seções de uma linha elevada recém-construída se separaram, mas não ruíram.

As autoridades mobilizaram equipes para remover as rochas que bloqueavam as estradas na direção de Hualien. As rodovias que seguem até a cidade passam por muitos túneis e as autoridades temem que veículos tenham ficado presos nas passagens subterrâneas.

"Temos que verificar minuciosamente quantas pessoas estão presas e socorrê-las rapidamente", disse o vice-presidente Lai Ching-te, que assumirá a presidência em maio.

O United Daily News local informou que três caminhantes morreram em deslizamentos de rochas no Parque Nacional Taroko, que fica em Hualien, e que um motorista de van morreu na mesma área quando pedras atingiram o veículo.

As autoridades também disseram ter perdido contato com 50 pessoas em micro-ônibus no parque nacional depois que o terremoto derrubou as redes telefônicas. Outras seis pessoas ficaram presas em uma mina de carvão, onde um resgate estava em andamento.

Alerta de tsunami suspenso