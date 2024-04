Briga entre macacos aterroriza população de cidade na Tailândia

A população de Lopburi, na Tailândia, está aterrorizada com brigas constantes de gangues de macacos nas ruas da cidade. Para tentar tranquilizar os primatas, a polícia local tem utilizado estilingues e armas tranquilizantes. Os macacos acabaram reagindo, e atacaram os agentes da polícia.

Lopburi é uma cidade turística, localizada a 145 km de Bancoc, capital do país, e conhecida por sua população de macacos descontrolados.

No entanto, acabar com as brigas não está sendo um trabalho fácil. Aparentemente, os macacos aprenderam a reconhecer as armas tranquilizantes quando as vêm.