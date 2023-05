Conheça as principais características da Pré-História

A Pré-História corresponde ao período de cerca de 3,6 a 4 milhões de anos – datas ainda em discussão -, finalizando com o surgimento da escrita.

Origem do homem

De debate entre a religião (criacionismo da igreja, em que o ser humano foi criado por um ser divino) e a ciência (evolucionismo de Charles Darwin, afirmando que o ser humano evoluiu de outras espécies animais), a história concentra-se na ideia de evolução humana, e não na incógnita e crença de sua origem.

Período Paleolítico

Primeiro período (idade da Pedra Lascada) – de 4 milhões a 10 mil anos – em que os humanos eram nômades (se deslocavam em busca de alimentos) e caçavam com utensílios de lascas de pedras (cortantes). Abrigavam-se em cabanas rústicas de galhos e folhas ou cavernas, reproduzindo cenas do cotidiano com pinturas nas paredes (arte rupestre).

