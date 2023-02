Pinturas rupestres do Neolítico são descobertas no sudeste da França

Mais de uma centena de pinturas rupestres de 4.000 anos de antiguidade, feitas no Neolítico, foram descobertas no sudeste da França, um achado "importante", segundo o presidente do Instituto de Pré-História e Arqueologia dos Alpes Mediterrâneos (IPAAM).

As 120 pinturas rupestres, que representam guerreiros e "cenas de combate, caos ou funerais", foram elaboradas 2.000 anos antes da era cristã, durante o "final do Neolítico e início da Idade do Bronze", explicou à AFP Claude Salicis, presidente do IPAAM, confirmando informação publicada no jornal regional Nice-Matin.

O sítio de Valdeblore, localizado a cerca de 20 quilômetros das milhares de gravuras do "Vale das Maravilhas", no sudeste da França, é "uma descoberta importante na região, pois apenas duas pinturas desse tipo foram identificadas até agora" na área, explicou Salicis.

"Agora, o desafio é classificar essas pinturas e assim poder protegê-las", disse o responsável.

A datação e autenticação das pinturas foi possível pela análise dos pigmentos utilizados. Dois judocas que moram perto do local descobriram as pinturas no verão boreal de 2022.

"Eu e meu filho costumamos caminhar por essas montanhas e muitas vezes já passamos em frente ao penhasco, sem ver as pinturas", explica Marcel Pietri, de 64 anos, ex-vice-campeão europeu de judô.

"Num dia de verão, meu filho decidiu gravar o penhasco com um drone. Foi quando vimos a primeira pintura e depois outras", acrescentou Pietri, um "apaixonado por história e arqueologia".

As pinturas encontram-se em alguns abrigos rochosos, numa falésia habilitada para escalada desde 2017.

