Mulher que matou gato em live é sentenciada por matar homem afogado

Segundo o julgamento, ela bateu na cabeça dele, tentou estrangulá-lo e depois o jogou na água. Câmeras de seguranças flagraram os dois caminhando juntos momentos antes do assassinato . O corpo de Jorge Martin Carreno foi encontrado de bruços no local em julho de 2021.

Nos arquivos de áudio, ela falava frases como: “Eu me pergunto onde aprendo a fazer isso com uma pessoa”.

O tribunal também ouviu que Blake manteve um relacionamento online com Ashlynn Bell, que mora nos EUA. Blake disse ao júri que Bell queria que ela matasse alguém após transmitir ao vivo o assassinato do gato.

A promotora Alison Morgan KC pediu para o juiz considerar o assassinato envolvendo “conduta sexual” devido às evidências ouvidas no tribunal que revelam como Blake obteve gratificação sexual da situação.

Sentença de Scarlet Blake

A morte de um gato de estimação foi um fator agravante. A sentença ocorreu nesta segunda-feira, 26. Scarlet Blake foi condenada à prisão perpétua com pena mínima de 24 anos.

Durante a sentença, o juiz Martin Chamberlain disse que a decisão de matar Jorge não foi um erro momentâneo nem foi uma decisão tomada derivada de alguma emoção. "Você pretendia matá-lo, e o fez", disse à Blake.

"Você decidiu matar alguém porque acreditava que Ashlynn Bell acharia isso sexualmente excitante. Havia, portanto, uma clara motivação sexual para o assassinato", alegou.

O Juiz ainda ressaltou que a mulher voltou duas vezes ao local do crime para tirar fotos e que DNA no topo de uma garrafa de vodca (item que possivelmente ela usou para atingi-lo na cabeça) colocou Blake na margem do rio onde Jorge morreu. (Com informações do The Guardian)