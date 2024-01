Casal de adolescentes é apreendido suspeito de participar de assassinato em Assaré

Dois adolescentes foram apreendidos durante a última terça-feira, 30, suspeitos de participação em um assassinato no município de Assaré, localizado a 468 quilômetros (km) de Fortaleza. A vítima seria um homem de 18 anos, que não teve a identidade revelada.

Segundo informações da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), o rapaz foi golpeado com o uso de um objeto perfurocortante e teve parte do corpo queimado durante o crime.