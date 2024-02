Sem paredes e com largura de 70cm, apartamento no Japão cobra quase R$ 4 mil de aluguel

Com máquina de lavar, fogão e ar-condicionado, mini apartamento viraliza no Japão Crédito: Reprodução / Youtube

Já imaginou morar em um apartamento com largura entre 70cm e 1,70m? Essas são as dimensões de um mini apartamento 360º localizado no Japão. O imóvel é construído no espaço ao redor de uma escada dentro de um edifício em Tóquio e o aluguel custa quase R$ 4 mil, ainda que o apartamento não tenha paredes e seja cercado por janelas do teto ao chão (veja tour pelo local no vídeo abaixo). O imóvel, de estrutura curiosa, foi o tema de um dos mais recentes vídeos virais nas redes sociais. Ao fazer um tour pelo local, o criador de conteúdo Norm Nakamura, revela detalhes do imóvel que define como "insanamente pequeno" Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De inicio, visto por fora, o apartamento chama a atenção por ser totalmente rodeado de janelas, as quais são 100% transparentes, de cima a baixo. Sem nenhum tipo de divisória interna, até o vaso sanitário e o chuveiro são totalmente expostos ao lado de fora.

O local não está totalmente mobiliado, o que desperta a curiosidade de criador de conteúdo que viralizou ao conhecer o local sobre onde colocaria a cama em um lugar ambiente tão pequeno. O youtuber imagina que seria na extremidade com maior largura, onde seria possível, esticar os braços. Outra curiosidade do local, é que a estrutura aparenta não ter tomadas de energia elétrica, mas, antes do final do tour, o youtuber acaba achando as conexões, escondidas em buracos no chão. Pequeno e custando quase R$ 4 mil por mês, mini apartamento é disputado entre locatários no Japão, diz corretora O curioso apartamento, ainda que seja pequeno, não é barato. O local não pode ser alugado por menos do que 120 mil ienes, o equivalente a R$ 3.970, de acordo com a cotação para moeda brasileira vigente em fevereiro de 2024.