4 dicas para transformar um apartamento alugado

Mudar de casa é sempre algo muito exaustivo. É necessário fazer uma ampla pesquisa sobre bairros, tipos de propriedades e áreas comuns, além de organizar todo o processo de mudança, como definir as melhores datas para sair do antigo imóvel, horários para entrega dos móveis, elaboração de contratos, entre outras providências importantes.

Além disso, quando o assunto é aluguel, há pessoas que não se sentem totalmente confortáveis ao morarem em lugares que não são especificamente delas. Por isso, para ajudar na missão de tornar um apartamento alugado em um lar, Sandra Nita, arquiteta da Vila 11, empresa brasileira referência em empreendimentos multifamily, traz quatro dicas para deixar as casas mais personalizadas sem precisar fazer grandes obras. Confira!

1. Inclua mais verde

Plantas – de preferência naturais -, podem dar novos ares aos ambientes. “O verde promove não apenas um lindo aspecto, como ajuda no bem-estar de todos os moradores. Além disso, como existem diversos tipos de plantas, as pessoas podem escolher as que mais vão de encontro com a decoração do ambiente e personalidade”, explica Sandra Nita.

2. Utilize Boiseries

Para a arquiteta da Vila 11, os boiseries, molduras para paredes ou tetos, são uma excelente opção de decoração. “Estes acabamentos podem ser comprados prontos e é possível encontrar valores acessíveis no mercado. Com toda certeza, deixam os ambientes mais elegantes e modernos”, afirma.