Mulher cria asilo para morcegos em apartamento de 60 m²

"Tudo começou há exatos 16 anos, em um janeiro muito frio (...), quando começaram a sair morcegos dos dutos de ventilação do meu apartamento", disse à AFP a aposentada. Os morcegos são "amistosos", "sociais", "muito inteligentes" e simplesmente "dignos de admiração", afirma Barbara.

Depois, no entanto, aprendeu tudo o que pôde sobre esses animais "dignos de admiração", com os quais "ninguém corre risco".

Influenciada por preconceitos e crenças populares, Gorecka diz que sentiu "pânico" ao ver o primeiro morcego que pousou nos lençóis da filha. "Achei que, com o morcego, o vírus da raiva tivesse invadido todo o apartamento", lembra.

A idosa já resgatou em torno de 1.600 morcegos e vive um apartamento de cerca de 60 metros quadrados em Szczecin, no noroeste da Polônia.

Asilo para morcegos: amor incondicional

Alguns morcegos não ficam apenas com Gorecka, mas vivem sobre ela, ao seu lado, sob sua roupa. É o caso de Cecile, uma fêmea recém-nascida resgatada depois que um gato matou sua mãe.

"Como não tenho asas para ela se aconchegar, coloquei ela no meu sutiã, e quando ela sentiu as batidas do meu coração e o calor da minha pele, ela se sentiu em casa. Ela tem muito ciúme desse lugar", sorri.

A "bat-mamãe" está tão acostumada a ter morcegos na blusa que às vezes se esquece e sai com um morcego na manga. "Uma vez, inclusive, fui à igreja assim", conta.