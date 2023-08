Dicas para aproveitar a área útil em um apartamento pequeno

A mesa de jantar redonda também se configura como uma opção interessante. Isso porque funciona muito bem com quatro cadeiras, podendo comportar até seis pessoas com a inclusão de banquetas dobráveis que ficam guardadas (ou penduradas na parede, como alguns modelos permitem) quando não estão em uso, não ocupando espaço de circulação.

Em apartamentos com metragem restrita, investir em um projeto de marcenaria personalizado, na maioria das vezes, é a solução. “As salas de jantar, TV e living, juntamente à cozinha e ao terraço, são o espaço social da casa, e a integração vale muito a pena! Então, se pensarmos em um projeto de rack para apoio da TV no dia a dia, mas que, em uma ocasião social, ele possa se transformar em um banco, isso otimiza o espaço disponível”, pontua Nathalia.

Ideias criativas

As arquitetas Eduarda e Nathalia relatam que apartamentos menores com sala integrada e cozinha americana reúnem um conceito propício para não incluir uma mesa de jantar.

“Usar o balcão ou criar um outro nível nele com altura padrão de 75 cm pode ser uma maneira criativa para formar um local conveniente para as refeições, mesmo sem a mesa em si. Assim, eliminamos um móvel que ocuparia uma área significativa no cômodo”, sugere Nathalia.

Quanto menos objetos no chão, maior a sensação de amplitude do ambiente (Imagem: Júlia Ribeiro)

Sugestões para facilitar a decoração e a otimização do apartamento Verticalizar O ideal é que o fluxo de passagem não seja bloqueado. Quanto menos objetos no chão, maior será a sensação de amplitude e continuidade do espaço. “Ao invés de posicionar uma luminária de piso, uma arandela presa na parede fará o mesmo efeito luminoso e trará uma sensação mais harmônica”, exemplifica Eduarda. Aposte em um mobiliário “slim” Ambientes pequenos não combinam com móveis robustos. Para uma sala pequena, o modelo de sofá que mais se adequa é aquele que não tenha braços. “E se os tiver, a recomendação é que sejam estreitos e que o encosto da peça não seja muito alto”, determina Nathalia. Prateleiras O uso de prateleiras (não tão profundas) na altura das portas e instaladas no perímetro dos cômodos otimiza o armazenamento e agrega uma atmosfera agradável.