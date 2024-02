Peru: operação policial usa agente disfarçado de "urso de pelúcia"

Duas mulheres foram presas após Polícia simular surpresa romântica com agente fantasiado. Peru comemora Dia dos Namorados em 14 de fevereiro

Crédito: Reprodução/X/Polícia Nacional do Peru

Uma operação policial em Lima, no Peru, terminou com duas mulheres presas nessa quarta-feira, 14. Nada fora do habitual, exceto por um detalhe: um dos agentes envolvidos na ação estava vestido como um "urso de pelúcia".

O objetivo era capturar duas mulheres suspeitas de tráfico de drogas em um bairro da capital peruana. A tática escolhida foi simular uma surpresa romântica, com um policial usando o disfarce.



O plano foi elaborado especificamente para a data: assim como a maioria dos países, o Peru celebra o Dia dos Namorados em 14 de fevereiro, Dia de São Valentim. Nas mãos, o agente trazia uma caixa de presentes, um balão em formato de coração e um cartaz escrito "você é minha razão para sorrir".