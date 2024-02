Vítimas processam FBI por 'negligência' em investigação contra Epstein

Doze vítimas do financista Jeffrey Epstein apresentaram uma ação judicial contra o FBI, a polícia federal dos Estados Unidos, nesta quarta-feira (14), alegando que a agência não investigou adequadamente as acusações contra este suposto agressor sexual falecido em 2019.

"Jane Doe 1-12 entrou com esta ação para chegar ao fundo [...] do papel do FBI na rede criminosa de tráfico sexual de Epstein", acrescenta.

As demandantes pedem uma quantia não especificada como compensação por danos e prejuízos.

A ação chega depois da revelação no mês passado de documentos judiciais que identificaram com nome próprio pessoas relacionadas com Epstein e sua companheira Ghislaine Maxwell, entre eles os ex-presidentes americanos Bill Clinton e Donald Trump, que não foram vinculados ao caso.

Maxwell e Epstein formavam um casal no início da década 1990, antes de se tornarem cúmplices de crimes sexuais cometidos durante quase três décadas. Epstein, uma figura poderosa no mercado financeiro, chegou a ser acusado de estuprar meninas e se suicidou em uma prisão de Nova York em agosto de 2019.

Em 2022, Maxwell foi sentenciada a 20 anos de prisão.

A ação reivindica que, entre 1996 e 2006, o FBI recebeu com "grave negligência" uma série de relatos, queixas e pistas sobre tráfico sexual de mulheres e menores, abusos sexuais e violações de direitos humanos cometidos por Epstein e companhia.