Putin diz preferir o 'previsível' Biden a Trump na Casa Branca

O líder russo foi perguntado sobre a preferência de Moscou no provável duelo eleitoral de novembro entre o presidente em fim de mandato dos Estados Unidos e seu antecessor e favorito nas primárias republicanas.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse, nesta quarta-feira (14), que prefere o "previsível" Joe Biden a Donald Trump como dirigente dos Estados Unidos, mas assegurou que o Kremlin está preparado para trabalhar com qualquer um dos dois.

O chefe do Kremlin, contudo, expressou sua oposição à política externa da Casa Branca sob Biden, que lidera a resposta ocidental à incursão militar de Moscou na Ucrânia.

"O que temos que avaliar é a posição política, e a da atual administração é extremamente danosa e equivocada", garantiu Putin.

O presidente russo também minimizou a importância dos questionamentos sobre a saúde e a idade do líder democrata, que completará 82 anos semanas depois das eleições presidenciais.

"Quando me reuni com o senhor Biden há três anos, é verdade, as pessoas já falavam sobre sua incapacidade, mas eu não vi nada nesse sentido", afirmou Putin.

As pesquisas de opinião nos Estados Unidos indicam que existe preocupação pela idade de Biden, que, nas últimas semanas, confundiu os nomes de líderes europeus atuais com seus antecessores já falecidos.

A Casa Branca defendeu com veemência a competência do presidente na semana passada, depois de um relatório de um promotor especial que o descrevia como um "idoso bem-intencionado e com memória ruim".