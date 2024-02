'Liberdade para Rocío': prisão de ativista aumenta tensão na Venezuela

A defesa da ativista denunciou na noite de hoje que sua residência estava sendo alvo de uma operação. "Tememos que possam estar plantando provas", publicou no X o advogado Joel Garcia.

Rocío foi presa no último dia 9, quando estava prestes a viajar para fora da Venezuela com sua filha, que mais tarde foi colocada em liberdade condicional.

"As violações dos seus direitos e garantias fundamentais continuam", denunciou Joel García mais cedo. "Estamos às portas do tribunal para sermos designados como seus advogados de defesa, mas isso não foi possível, devido à ausência do juiz".

"O prazo para a apelação e para propor medidas de investigação está passando, mas a ideia é que passe, mas sem defesa particular", acrescentou. Saab garantiu que tudo foi feito de acordo com a lei.