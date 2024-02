Rei Charles III pode abdicar do trono britânico? Entenda

Tabloides internacionais e do Reino Unido veicularam notícias referentes à suposta abdicação de Charles em uma década, abrindo espaço para o seu herdeiro, o príncipe William. Mas o informe chegou por meio de afirmações feitas pelo ex-mordomo da princesa Diana , Paul Burrell, sem relações com a família real.

Em 1936, foi o parlamento que reconheceu e ratificou a Declaração de Abdicação do rei Edward VIII e passou a sua sucessão para o irmão do ex-monarca, George VI, pai de Elizabeth II .

Em caso de abdicação, o título de monarca do Reino Unido seria transferido para o filho mais velho de Charles III, William, enquanto a esposa do príncipe, Kate Middleton, seria a futura rainha consorte.

Outra chance de mudança no trono aconteceria por meio da Lei de Regência de 1937. A legislação estipula bases para determinar a incapacidade do soberano por problemas de saúde, sejam eles físicos ou mentais.

Caso o rei Charles III não conseguisse mais desempenhar suas funções, estas seriam realizadas em nome do soberano por um regente.

Para que isso acontecesse, a esposa do rei, o Lord Chancellor, o Presidente da Câmara dos Comuns, o Lord Chief Justice da Inglaterra e o Master of the Rolls devem declarar, por escrito, que estão satisfeitos com as evidências de incapacidade apresentadas.