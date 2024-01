Gêmeas roubadas após nascimento se reencontraram graças a vídeo no TikTok

A primeira suspeita, de acordo com a BBC, de uma possível sósia aconteceu quando Amy estava assistindo ao Georgia's Got Talent, em 2014, e viu uma garota idêntica a ela se apresentando. "Todo mundo telefonava para minha mãe e perguntava: 'Por que Amy está dançando com outro nome?'", contou Amy em entrevista.

Duas irmãs gêmeas, separadas após o nascimento , se encontraram aos 19 anos graças a um vídeo no Tiktok e a um programa de talentos na TV. As garotas Amy Khvitia e Ano Sartania que nasceram na Geórgia foram roubadas da mãe biológica e vendidas para famílias diferentes.

Ambas nasceram no mesmo hospital, tinham uma mesma doença genética mas, de acordo com as suas certidões de nascimento, os seus partos ocorreram com algumas semanas de intervalo.

Mais tarde, em 2021, Ano recebeu um vídeo no Tiktok de uma moça de cabelo azul e piercing, enviado por um amigo. Segundo Ano, o amigo já afirmava que a garota era muito parecida com ela .

Gêmeas roubadas após nascimento localizam uma terceira irmã e a mãe biológica

Incrédulas por estarem diante de um possível crime, as gêmeas passaram a procurar sua mãe biológica para tentar entender o motivo da venda. Em um outro grupo do facebook, as irmãs encontraram uma garota na Alemanha que disse que sua mãe teve duas crianças na Geórgia, em 2002, mas não teria ficado com as crianças.

Segundo a moradora da Alemanha, a mãe pariu gêmeas em um hospital local da Geórgia, nos Estados Unidos, o mesmo que consta nos registros de nascimento das gêmeas. Entretanto, a equipe do jornal informou que os bebês estavam mortos e ela não teve notícias desde então.

Testes de DNA revelaram que a menina do grupo do Facebook era irmã delas e morava com a mãe biológica, Aza, na Alemanha. Agora, as irmãs seguem na busca para encontrar pessoalmente a genitora e entender o que de fato aconteceu.