Casamento duplo: Irmãos gêmeos casam no mesmo dia, horário, local e com roupas iguais

Os irmãos trabalham no mesmo local e costumam aproveitar os momentos de lazer em conjunto

André Silva e Adriano Silva, dois irmãos gêmeos, de 47 anos, decidiram se casar no mesmo dia, horário, local e com vestimentas iguais. A cerimônia dupla aconteceu na tarde deste sábado, 28, em uma igreja católica na cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo.

"Fizemos toda a preparação do casamento juntos. Roupa, sapato e corte de cabelo vão ser os mesmos. Das nossas noivas não sabemos, vai ser surpresa. Meu único medo é delas confundirem a gente no altar e não saberem quem é quem", brincou André, um dos irmãos, antes da cerimônia.