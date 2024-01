Detento passará por 1ª execução por asfixia com nitrogênio nos EUA

Condenado sobreviveu à injeção letal no estado do Alabama e será submetido a método inédito que o forçará a inalar nitrogênio puro; entenda caso

Meses após uma tentativa falha de execução por injeção letal, em novembro de 2022, o detento Kenneth Eugene Smith, condenado à pena de morte no estado do Alabama, Estados Unidos , volta ao corredor da morte. Dessa vez, o preso será o primeiro a passar por método não-testado antes em seu país.

No momento da execução, uma máscara será colocada sob o rosto de Smith, que, em teoria, deve perder a consciência ao inalar o nitrogênio.

Cientistas veterinários que realizaram estudos em animais descartaram em grande parte a utilização do gás nitrogênio por preocupações éticas. As informações são da União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU, em inglês).

O Alabama faz parte de uma lista de apenas três estados, incluindo Oklahoma e Mississippi, que aprovaram a inalação do gás nitrogênio como método de execução para sentença de morte. Por outro lado, o estado norte-americano é o único a ter desenvolvido um protocolo.

O homem foi um dos condenados pelo assassinato da esposa de um pastor, solicitado pelo próprio marido em 1988, que cometeu suicídio em seguida. O júri votou pela condenação de prisão perpétua para Kenneth, mas o juiz do caso decidiu pela pena capital.

O protocolo do estado de Alabama aponta que o gás será aplicado por cerca de 15 minutos ou cinco minutos após uma indicação plana na eletrocardiografia. “O que for mais longo”, completa parte do manual.

