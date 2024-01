Mulher é presa após roubar cerca de R$ 12,5 mil em copos 'Stanley' nos EUA

Conforme publicação no perfil do Facebook do Departamento de Polícia de Roseville, funcionários do estabelecimento relataram que a mulher passou pelos caixas levando um carrinho de compras cheio de copos Stanley e não pagou pelos produtos .

A suspeita foi detida em uma rodovia local e as autoridades policiais conseguiram recuperar os copos furtados, que estavam dentro do porta-malas e no banco do passageiro do carro em que a suspeita dirigia.

Os copos foram encontrados no porta-malas e no banco do passageiro do carro da mulher. Crédito: Reprodução/Facebook City of Roseville, California Police Department Os copos roubados foram avaliados em quase R$12.500. Crédito: Reprodução/Facebook City of Roseville, California Police Department

Os copos furtados pela mulher são, em sua maior parte, do modelo "Quencher", com design mais alongado. Em uma brincadeira com a situação, a polícia local publicou a seguinte frase em seu perfil no Facebook:

"Nós os aconselhamos fortemente a não cometerem crimes para cumprir os seus hábitos de hidratação. O Departamento de Polícia de Roseville continua empenhado em impedir o roubo de varejo."

O caso do furto dos copos ocorrem em meio à consolidação da marca que tem se destacado em decorrência das propriedades térmicas dos copos, que prometem preservar a temperatura dos líquidos por horas ou mesmo em situações extremas.