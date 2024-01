Ex-servidor é condenado a 15 anos de prisão por desvio de R$ 2,5 mi de processos arquivados

Também foi decretada a perda do cargo público efetivo, informou a Assessoria de Comunicação Social do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4).

Segundo a ação, entre dezembro de 2017 e abril de 2019, os réus subtraíram R$ 2,5 milhões em seis oportunidades, 'com intervalos de tempo e quantias diferentes'.

O ex-servidor obteve informações sobre contas bancárias antigas com depósitos judiciais não levantados e utilizou-se dessas informações para desviar valores que estavam em contas da Justiça Federal para o corréu e para uma empresa, da qual esse último era sócio.

Os desvios ocorreram por meio de elaboração de ofícios em que o ex-servidor obteve a assinatura de magistrados com quem trabalhava, mediante abuso de confiança, nos quais era determinada a transferência desses recursos para contas bancárias do corréu e da empresa, que não tinham qualquer vinculação com os processos em que os valores estavam depositados ou com os titulares desses depósitos.