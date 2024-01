Japão celebra informações da sonda lunar e acredita em seu restabelecimento

A missão da nave chamada "Moon Sniper" ("franco-atirador lunar", em tradução literal), por sua capacidade de pousar com precisão, fez do Japão o quinto país a conseguir realizar um pouso suave na Lua.

"Se a luz solar atingir a Lua procedente do oeste no futuro, acreditamos que existe a possibilidade de gerar energia e estamos nos preparando para seu restabelecimento", disse a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA) em um comunicado.

O Japão desligou sua sonda lunar quase três horas após seu histórico pouso na Lua no sábado (20), para permitir a recuperação da nave, informou a agência espacial nesta segunda-feira (22).

Após o pouso na Lua, porém, a JAXA não conseguiu confirmar se as baterias solares da espaçonave estavam gerando energia.

"A bateria foi desconectada de acordo com nossos procedimentos com 12% de carga restante para evitar uma situação que afetaria o reinício" da sonda, informou a agência, que conduz, no momento, uma análise detalhada das informações obtidas durante o pouso na Lua.

"Conseguimos completar a transmissão de informações técnicas e imagens obtidas durante a descida e na superfície lunar antes do desligamento", observou a JAXA.

"Estamos aliviados e animados ao confirmar que muitas informações foram obtidas", acrescentou a agência.

