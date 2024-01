Três alas de partido no poder Japão se dissolvem por escândalo no Japão

Três das principais alas do partido no poder no Japão anunciaram, nesta sexta-feira (19), sua dissolução devido a um escândalo de suposta ocultação de fundos, complicando o futuro do primeiro-ministro Fumio Kishida.

O Partido Liberal Democrático (PLD) de Kishida enfrenta a suspeita de que dezenas de seus membros não declararam, durante vários anos, o equivalente a milhões de dólares arrecadados.

"O ocorrido mina a confiança dos cidadãos na política, e isso é muito lamentável", declarou Kishida nesta sexta-feira, reiterando, como presidente do PLD, suas desculpas pelo escândalo.