Na Coreia do Norte, Kim Jong-un chora em apelo para que mulheres tenham mais filhos

Em um evento dedicado a mães da Coreia do Norte, realizado no último domingo, 3, o líder Kim Jong-un chamou a atenção ao chorar enquanto discursava ao público sobre a crise populacional do território, que enfrenta uma queda progressiva na taxa de natalidade há, pelo menos, uma década. Em seu discurso, Kim enfatizou o "papel central" das mulheres e declarou que é um dever delas deter a queda desse número.

Embora seja difícil obter uma leitura detalhada das tendências populacionais da Coreia do Norte devido às estatísticas limitadas que o país divulga, o governo da Coreia do Sul avalia que a taxa de fertilidade do Norte diminuiu constantemente nos últimos 10 anos. Da mesma forma, o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) estima que a taxa de fertilidade mais recente do país seja de 1,8 filho por mulher e que a taxa venha caindo constantemente nas últimas décadas.

"Parar o declínio nas taxas de natalidade e proporcionar bons cuidados e educação às crianças são todos assuntos de família que devemos resolver juntamente com as nossas mães", disse Kim no seu discurso de abertura da 5ª Conferência Nacional de Mães. Ele se referiu ao "problema de evitar a diminuição da taxa de natalidade" e de "fornecer bons cuidados e educação para as crianças", questões que "devem ser resolvidas trabalhando em conjunto com as mães".