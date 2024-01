Coreia do Sul tenta proibir consumo de carne de cachorro, mas sofre ameaças

Um partido da Coreia do Sul decidiu avançar com projeto para banir qualquer tipo de alimentação que envolva a carne de cachorro . O projeto, caso aprovado, teria como propósito progressivo fazer com que, até 2027, o país pare totalmente o consumo de carne canina.

A Associação Coreana de Produtores de Carne de Cachorro, que há muito se opõe às medidas de repressão à indústria de carne canina, afirma estar avaliando a soltura de dois milhões de cães perto dos pontos históricos e governamentais em Seul. Casas de legisladores que buscam a aprovação da emenda também estão entre possíveis pontos de manifestação.

“Se você perguntar quão grande é a oposição, estamos falando em libertar dois milhões de cães que criamos”, disse Joo Young-bong, o chefe da associação.

Entenda o projeto que busca eliminar o consumo de carne canina

De acordo com um projeto de lei anunciado pelos governantes do Partido do Poder Popular em 17 de novembro, as empresas, terão que submeter à autoridade local a eliminação gradual da carne de cachorro. Estão incluídos fazendas de cães, açougues, varejistas e restaurantes.

Alimento à base de insetos: 51% dos brasileiros afirma que não comeria, aponta pesquisa; VEJA

O Partido do Poder Popular também sugeriu uma pena máxima de cinco anos de prisão ou uma multa de 50 milhões de wons (cerca de R$ 186.500 mil) para os infratores da proibição.

Fatos sobre a carne de cachorro

Veja algumas circunstâncias em torno da alimentação à base de carne canina: