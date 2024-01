Cão come R$ 20 mil, e tutores precisam vasculhar fezes para recuperar o dinheiro

Um cachorro causou um prejuízo de R$ 20 mil dólares a seus tutores ao comer o dinheiro. Eles precisaram procurar nas fezes do animal. Entenda

A situação foi compartilhada por Carrie em publicação em seu perfil no Instagram. O vídeo já acumula mais de 11,3 milhões de visualizações .

Cecil, um cachorro da raça Goldendoodle Raça de cachorros mestiços, gerada através do cruzamento entre o Golden Retriever e o Poodle. foi o responsável por comer diversas cédulas de 50 e 100 dólares pertencentes a seus tutores, Clayton e Carrie Law. O prejuízo total chegou a quase 4 mil dólares (aproximadamente R$ 20 mil pela cotação atual).

O que você faria com R$ 20 mil ? Viajar...quitar alguma dívida... ou mesmo fazer reparos em casa podem ser alguns dos planos. Mas para um casal dos Estados Unidos, todo esse dinheiro virou comida de cachorro . Literalmente.

Confira o vídeo de Cecil que viralizou nas redes sociais

"Este é Cecil, ele nunca fez nada de ruim em sua vida... Até comer 4 mil dólares"

No dia 8 dezembro de 2023, Clayton havia sacado 4 mil dólares da poupança para pagar o serviço de instalação de uma cerca em sua casa.

Após voltar do banco, ele colocou o envelope cheio de dinheiro em cima do balcão da cozinha. Porém, meia hora depois, o homem encontrou diversos pedaços de notas espalhadas pelo chão da casa.

Desesperado, o homem gritou por sua esposa e constatou que o dinheiro havia ido parar no estômago de seu cachorro, Cecil.

Em entrevista ao The Washington Post, Carrie Law comentou que Cecil é um cachorro bobo e exigente, "Você poderia deixar um bife na mesa e ele não tocaria". "Ele nunca fez nada de mau antes; ficamos mais chocados do que com raiva", completou Clayton.

