Cachorro que fugiu por barulho de fogos é encontrado após 21 dias

O animal se perdeu após escutar os fogos e se assustar no Parque Barigui, em Curitiba; dona localizou o pet com quase 5 quilos a menos. Entenda o caso

A personal trainer e dona do cachorro, Patrícia Nobre, disse que recebeu uma ligação por volta de 13h dizendo que Bandit tinha sido visto na rua Eduardo Sprada, a quase 6 quilômetros de distância do Parque Barigui, local em que o cão havia se perdido.

Cachorro é encontrado após 21 dias: o desaparecimento

Nobre compartilhou com o g1 que estava passeando no parque com Bandit e mais três pets no dia 2 de dezembro, quando o seu cachorro se assustou com os barulhos de fogos — que foram utilizados em uma festa.

Ela disse que Bandit conseguiu escapar da guia e saiu correndo, tentando fugir dos sons. Patrícia afirma que ficou procurando e gritando pelo animal, mas não conseguiu localizá-lo no dia.

Cachorro é encontrado após 21 dias: o reencontro com a dona

Patrícia Nobre compartilhou o reencontro com o seu cãozinho Bandit em suas redes sociais. A dona apareceu bastante emocionada e aliviada por reencontrar seu pet de quatro patas.

"Acabou o pesadelo, meus amigos. Foram 21 dias de angústia e sofrimento. Bandit encontra-se ainda internado, estava muito desidratado, fraco e desorientado. Perdeu por volta de 4,5 kg. Sequer me reconheceu", escreveu a personal trainer em postagem sobre o reencontro. "Também teve que passar por um procedimento para retirar as larvas que tomaram conta do seu corpo, através de feridas que ganhou nesses dias, provavelmente ao tentar se esconder na mata."

Ela continua afirmando; "Se eu não o encontrasse, acredito que não resistiria por mais muito tempo". "Quando cheguei no local, já havia um grupo de anjos tentando resgatá-lo. Hoje ele retorna a sua casa e sua família, e tenho certeza que muito em breve já estará melhor. Irei mostrando a todos aqui, a sua recuperação. E a minha também", disse Nobre, que também agradeceu a todos pelo carinho.