Menino de 13 anos é primeira pessoa a finalizar o jogo Tetris

Willis Gibson, um prodígio no cenário competitivo de Tetris de Oklahoma, avançou tanto na versão original do jogo para Nintendo que ela congelou

Por um longo período, acreditava-se que essa tela se manifestasse no nível 29, quando as peças atingem sua velocidade máxima. O jogo se torna tão veloz que se torna praticamente impossível mover as peças.

Mas em um vídeo publicado no Youtube de Willis, o garoto chega ao nível 157. Ele grita “Meu Deus!” quando alcança o ponto no qual o game se torna impossível de ser jogado por restrições em sua programação. O vídeo já foi visto mais de 1 milhão de vezes na plataforma.

Willis joga cerca de 20 horas semanais de Tetris, mas sua mãe conta que o menino se dedica também a outras atividades e aos estudos.

Willis Gibson já ganhou diversas competições de Tetris



O garoto é conhecido no cenário competitivo de Tetris desde 2021 como Blue Scuti. Sua entrada no mundo do Tetris teve início ao deparar-se com vídeos do jogo no YouTube, motivando-o a reunir o equipamento necessário para jogar uma versão mais antiga.

Willis, que se destacou no ano passado como um dos melhores jogadores de Tetris de seu país, agora é reconhecido como o primeiro a "derrotar" o jogo no hardware original.

Em entrevista ao The New York Times, o jogador comentou que é fácil começar, mas é muito difícil dominar e que sua atração pelo jogo é devido à "simplicidade".