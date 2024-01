Mercado de games no Brasil movimentou U$20 bilhões na última década

Segundo a 10ª Pesquisa Game Brasil, levantamento anual sobre o comportamento do consumidor de jogos digitais, feita em 2023, há mudanças no cenário do consumo de jogos eletrônicos no país. Chama a atenção o aumento do número de mulheres jogando, principalmente devido à popularização dos smartphones. Hoje elas são 46,2% dos gamers no país.

O Brasil é hoje um dos principais pólos em desenvolvimento de jogos, segundo relatório da XDS (External Development Summit). Investimentos em jogos e plataformas cada vez mais acessíveis vêm atraindo recursos para o país que, somente nesta década, investiu mais de US$ 20 bilhões em startups do segmento.

Fazendo parte desse universo, Maria Clara Schmitt Teixeira, 16 anos, aluna da SuperGeeks, escola de ensino de computação e robótica no país, joga videogame desde pequena e pretende seguir a carreira de programadora. “Os games me ajudaram a ser mais estratégica no que eu faço, aumentou o meu vocabulário e me proporcionou conhecer gente nova. Fiz amizades online com outras gurias jogadoras”, afirma a jovem, que mora na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul.

Mostrando também que games e tecnologia não são uma área restrita, a jogadora e futura programadora também foi uma das medalhistas da 25ª Olimpíada Brasileira de Informática, na competição feminina, organizada pelo Instituto de Computação da Unicamp. O campeonato tem como objetivo despertar nos alunos, do quarto ano do ensino fundamental até o primeiro ano do ensino superior, o interesse pela ciência da computação, através de atividades que envolvem desafios, engenhosidade e uma certa dose de competição, pois o mesmo busca por candidatos para o time brasileiro de programação, para competir internacionalmente.