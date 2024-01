Hamburgueria com IA e robôs será inaugurada na Califórnia

O cardápio do estabelecimento conta com opções simples, que serão preparadas por robôs alimentados por inteligência artificial; entenda mais sobre o local

Na cidade de Pasadena, na Califórnia, uma hamburgueria, chamada de CaliExpress, vai ser inaugurada em 2024 e apresenta um diferencial: robôs alimentados por IA vão comandar a cozinha e preparar os alimentos oferecidos no cardápio do local.

Robôs humanoides chegaram, mas são desajeitados. Será que precisamos deles?



Robôs como funcionários de hamburgueria: funcionamento



A cozinha do estabelecimento é toda equipada com tecnologia avançada alimentar. As estações de fritura das batatas fritas serão ministradas pelo robô "Flippy", um braço mecânico sobre trilhos, que está no mercado desde 2017.

Para acompanhá-lo, o "BurguerBot" será o responsável por grelhar os hambúrgueres. A forma de pagamento será biométrica, o PopID.

De acordo com a Forbes, a CaliExpress deveria ser inaugurada ainda em dezembro. No entanto, um porta-voz revelou que a hamburgueria vai ser inaugurada em breve, no ano de 2024.

O cardápio do local apresenta opções simples, como hambúrgueres e batatas fritas.

VEJA o vídeo de como vai funcionar a CaliExpress