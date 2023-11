Halloween: Nasa compartilha imagem com "rosto assustador" em Júpiter

O instrumento chamado JunoCam capturou nuvens rodopiantes e tempestades nas regiões norte de Júpiter e ao longo do terminador do planeta, que é a linha que divide o lado diurno do lado noturno.

O espaço sideral está cheio de mistérios esperando para serem resolvidos — e alguns deles parecem especialmente assustadores com a chegada do Halloween. Um “rosto” assustador em Júpiter foi uma das assustadoras recentes descobertas por missões da Nasa.

Os dados brutos, disponíveis ao público no site da JunoCam, foram compartilhados primeiramente pelo cientista Vladimir Tarasov. Durante a passagem no dia 7 de setembro, Juno voou cerca de 7.700 quilômetros acima do topo das nuvens do planeta, onde o baixo ângulo da luz solar contribuiu para a natureza da imagem.



Júpiter: a forma de rosto é uma pareidolia



Um rosto semelhante ao da obra "O Grito", de Pablo Picasso, parece emergir da atmosfera num fenômeno chamado pareidolia, no qual o público observa rostos e outros objetos reconhecíveis dentro de padrões aleatórios, geralmente em nuvens no céu.

Júpiter: associação com o Halloween



As tempestades em Júpiter são as correntes de vento que separam as faixas do planeta, os cinturões claros e as zonas marrom-avermelhadas. Os jatos penetram profundamente na atmosfera jupiteriana e podem gerar alguns padrões de nuvens complicados e fascinantes no topo das nuvens.

As nuvens foram compartilhadas próximas ao Dia das Bruxas, ou Halloween, com a associação do "rosto fantasmagórico" com os festejos que são bastante populares nos Estados Unidos.