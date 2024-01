Vídeo de gato é enviado pela 1ª vez do espaço profundo pela Nasa

A gravação do felino faz parte de um experimento da agência espacial e foi transmitido até a Terra por meio de um laser

A gravação-teste utilizou um instrumento de última geração, o transceptor laser de voo, para sua transmissão. De acordo com a agência espacial norte-americana, as cenas com o felino alaranjado demoraram 101 segundos para chegar à Terra, com a taxa de bits máxima do sistema.

Um vídeo de 15 segundos, estrelado pelo gato Taters, foi transmitido até a Terra a cerca de 31 milhões de quilômetros de distância. O experimento faz parte de uma demonstração da Nasa , com o objetivo de transmitir vídeos e outros dados diretamente do “espaço profundo”.

Vídeo de gato abre caminho para humanos em Marte

A demonstração de comunicações a laser faz parte da missão Psyche da Nasa e busca transmitir dados do espaço profundo a taxas 10 a 100 vezes maiores do que os sistemas de radiofrequência de última geração.

À medida que a espaçonave Psyche viaja para a principal cintura de asteróides entre Marte e Júpiter, a demonstração tecnológica da Nasa pretende enviar sinais de alta taxa de dados até a maior distância do Planeta Vermelho à Terra.

A oportunidade de envio de informações científicas complexas, imagens de alta definição e vídeos até a Terra auxilia nas intenções de enviar humanos para Marte.

Vídeo de gato: origem da ideia

O gato Taters, estrela da gravação inédita, é animal de estimação de um funcionário do Jet Propulsion Laboratory (JPL) da Nasa. No vídeo, o felino aparece perseguindo um laser, com gráficos sobrepostos.

“Apesar de transmitir a milhões de quilômetros de distância, ele foi capaz de enviar o vídeo mais rápido do que a maioria das conexões de internet de banda larga”, disse Ryan Rogalin, líder de eletrônicos de receptores do projeto no JPL.

A escolha por um gato também apresenta motivações históricas: a partir de 1928, uma pequena estátua do popular personagem de desenho animado Felix, o Gato, foi apresentada em testes de transmissão de televisão.