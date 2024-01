Modelo "mais bonito da Itália" deixa carreira da moda para virar padre

Aos 21 anos, o modelo italiano Edoardo Santini decidiu deixar o mundo da moda para seguir a vida sacerdotal. Ele, que foi eleito o mais bonito da Itália pelo concurso II Bello d´Italia, confirmou o desejo de investir na carreira de padre.

Em suas redes sociais, Santini publicou um vídeo afirmando que deixou os estudos em teatro e dança para se mudar para Florença, na região da Toscana, no centro da Itália. Desde o último ano, ele está residindo com dois padres e estudando para atuar como sacerdote.

"Aos 21 anos, estou no caminho de me tornar sacerdote, se Deus quiser. Decidi desistir do trabalho de modelo, atuação e dança, mas não vou abandonar todas as minhas paixões, apenas vivê-las de forma diferente, oferecendo-as a Deus", seguiu.